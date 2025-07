Koniec pisania głupot w Social Mediach. Boty obnażą niekompetencję

Muskowe AI, czyli Grok rośnie w siłę

Community Notes to system, w którym użytkownicy mogą dodawać kontekst do postów, zwłaszcza tych zawierających potencjalnie mylące lub nieprawdziwe informacje. Dzięki temu inni użytkownicy mogą łatwiej odróżnić fakty od dezinformacji. Wprowadzenie AI do tego procesu ma przede wszystkim zwiększyć liczbę publikowanych notatek oraz przyspieszyć ich pojawianie się pod postami.