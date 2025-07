Honor Magic V5 – najcieńszy składany smartfon świata już oficjalnie

Cieńszy niż wszystko, co było do tej pory

Honor Magic V5 to najcieńszy i najlżejszy składany smartfon na świecie. Ma zaledwie 8,8 mm grubości po złożeniu i tylko 4,1 mm po rozłożeniu. Urządzenie waży od 217 do 222 gramów, zależnie od wersji kolorystycznej. Wariant w kolorze kości słoniowej (Ivory White) jest najlżejszy i najcieńszy – i to właśnie on przyciąga wzrok najbardziej.