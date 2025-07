Nintendo Switch 2 z kolejnymi problemami. Tak się nie da grać

Jeśli sytuacja się powtarza, Nintendo zaleca odesłanie konsoli

Sytuacja dotyczy zarówno produkcji AAA jak nasz rodzimy Cyberpunk 2077 , ale i mniej wymagających tytułów pokroju Pokémon czy Splatoon . Jak możemy przeczytać wśród licznych doniesień na platformie X (daw. Twitter) i Reddit, problem występuje w obu trybach - zadokowanym i przenośnym. Na chwilę obecną nie wiadomo czy to dotyczy wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy, czy mowa tylko o felernej partii.

Jeden z użytkowników podkreślił, że sytuacja ta występuje w jego przypadku regularnie podczas grania w Tears of the Kingdom Switch 2 Edition i jest na tyle poważna, iż konsola wyświetla komunikat o przegrzaniu, po czym przechodzi w tryb uśpienia. To uniemożliwia dalszą zabawę.