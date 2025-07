Xiaomi szykuje kompaktowego flagowca. Dostanie ekran 6,3 cala

Według przecieków z Chin, Xiaomi przygotowuje cztery modele w serii Xiaomi 16 – standardowy, 16 Pro, 16 Ultra oraz zupełnie nowy Xiaomi 16 Pro Mini . Ten ostatni ma być mniejszą wersją flagowca z ekranem o przekątnej 6,3 cala , czyli zauważalnie mniejszym niż 6,8-calowy panel w dużym 16 Pro. Dla wielu użytkowników może to być dobra wiadomość. Na rynku nie ma zbyt wielu modeli, które łączą topowe parametry z mniejszą i poręczniejszą obudową.

Duży aparat, nowy układ

Oba modele Pro – także Mini – mają dostać zupełnie nowy wygląd wyspy aparatów. Moduł ma być szeroki i zajmować aż jedną trzecią tylnego panelu. Takie podejście przypomina to, co Apple planuje w tegorocznych iPhone’ach 17 Pro. Nowością ma być również teleobiektyw peryskopowy, który trafi zarówno do Xiaomi 16 Pro, jak i jego mniejszego brata.