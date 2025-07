Korea Północna przyłapana. Zamknięto 29 placówek

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych poinformował o serii skoordynowanych akcji wymierzonych w północnokoreańskie operacje. Przeszukano 29 lokalizacji w 16 różnych stanach, zajęto 29 rachunków finansowych używanych do prania brudnych pieniędzy oraz zamknięto 21 fałszywych stron internetowych. Całość dopełniają dwa akty oskarżenia.

Sytuacja ta się nasila nie tylko w USA, ale również w Europie

Wszystkie te działania były odpowiedzią na proceder, w ramach którego północnokoreańscy specjaliści IT uzyskali zatrudnienie w ponad 100 amerykańskich firmach , korzystając ze wsparcia osób z USA, Chin, ZEA oraz Tajwanu. W ten sposób pozyskiwane były środki na dalszy rozwój programu nuklearnego Korei Północnej .

Międzynarodowe sankcje praktycznie uniemożliwiają Koreańczykom legalne finansowanie ich programu nuklearnego. W odpowiedzi na to reżim w Pjongjangu rozwija alternatywne źródła dochodu - od kradzieży miliardów dolarów w kryptowalutach, po ataki ransomware . Najnowszy schemat zakłada infiltrację amerykańskich firm technologicznych przez wysoko opłacanych "zdalnych" pracowników IT.

Korea Północna znalazła swoja niszę i "wysłała na cały świat" tysiące wykwalifikowanych pracowników IT, którzy często podszywają się pod obcokrajowców lub obywateli USA, korzystając z sieci VPN, VPS, wykupionych adresów IP z innych krajów, kont pośredniczących oraz sfałszowanych lub skradzionych dokumentów tożsamości aby uniknąć wykrycia. A tzw. "farmy laptopów" pozwalają na zdalny dostęp do sprzętu dostarczonego przez amerykańskie firmy, unikając w ten sposób podejrzeń, które mogłyby wzbudzić przesyłki komputerów poza granice kraju.