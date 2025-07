Internet za granicą bez roamingu. Autopay uruchamia usługę eSIM

Wirtualna karta, realne korzyści

Dostęp do Internetu za granicą bywa problematyczny. Wysokie koszty roamingu, brak kontroli nad transferem danych czy ryzyko cyberataków to tylko niektóre z powodów, dla których wiele osób decyduje się na tryb offline podczas podróży. Autopay postanowił to zmienić. Firma właśnie uruchomiła globalną usługę eSIM. To cyfrowa karta SIM, którą można aktywować bez wychodzenia z domu.