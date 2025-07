mObywatel z nowymi funkcjami. Sprawdź, co załatwisz w aplikacji

Wniosek o dowód? Klik i gotowe

Nowa usługa, dostępna w zakładce Załatw sprawę, umożliwia złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego – dla siebie, swojego dziecka albo podopiecznego. Wystarczy wypełnić formularz, dodać zdjęcie, a także – w przypadku gdy jesteś w okularach przeciwsłonecznych lub z nakryciem głowy – dołączyć dokument wyjaśniający sytuację. Ostatni krok to złożenie odcisków palców w urzędzie, co nie dotyczy dziecka poniżej 12. roku życia. I to wszystko.