Mercedesa otworzysz smartfonem Samsung

Cieszymy się, że możemy zaoferować kierowcom samochodów Mercedes-Benz niesamowitą wygodę, jaką daje dostęp do klucza cyfrowego Samsung. Współpraca z marką Mercedes-Benz to ważny krok w realizacji naszej wizji opartej na możliwości zapewnienia łatwego dostępu do zaawansowanych technologicznie doświadczeń w całym ekosystemie Galaxy.

Woncheol Chai, Wiceprezes Zarządu i Kierownik Zespołu ds. Kluczy Cyfrowych w wydziale Mobile eXperience Business spółki Samsung Electronics