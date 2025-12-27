Koniec cackania się z Facebookiem i TikTokiem. Ostrzeżenia jak na papierosach

Social Media szkodzą zdrowiu psychicznemu. Ostrzeżenia w aplikacjach

Legislacja S4505/A5346, którą podpisano 26 grudnia 2025 roku, stanowi znaczący krok w kierunku regulacji rozwijającego się problemu uzależnienia od sieci społecznościowych wśród młodych ludzi. Nowe prawo dotyczy platform takich jak Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat i YouTube, które wykorzystują funkcje uznawane za szkodliwe.

Platformy będą musiały wyświetlać ostrzeżenia na temat nieskończonego przewijania (infinite scroll), automatycznego odtwarzania wideo (autoplay) oraz zalgory­tmowanych kanałów informacyjnych, które zostały zaprojektowane w celu przedłużenia czasu spędzanego w aplikacjach.

To ma być jak etykiety na używkach

Hochul porównała te ostrzeżenia do etykiet znajdujących się na papierosach czy alkoholu, które informują konsumentów o potencjalnych zagrożeniach zdrowotnych. Jak wskazała gubernator, „Nowy Jork zasługuje na przejrzystość. Biorąc pod uwagę ogromną ilość informacji dostępnych online, konieczne jest, aby zadbać o zdrowie psychiczne i upewnić się, że ludzie są świadomi potencjalnych zagrożeń."

Badania przywołane przez władze stanowe pokazują alarmujące dane. Nastolatki spędzające więcej niż trzy godziny dziennie na mediach społecznościowych mają dwa razy większe ryzyko wystąpienia lęku i depresji. Prawie połowa nastolatków twierdzi, że media społecznościowe sprawiają, że czują się gorzej względem własnego wyglądu, a u nastolatków o najwyższym poziomie korzystania z tych platform niemal dwa razy większe prawdopodobieństwo oceny swojego zdrowia psychicznego jako złego lub bardzo złego.

Zgodnie z ustawą, platformy będą musiały wyświetlać ostrzeżenia, gdy użytkownik po raz pierwszy korzysta z agresywnych funkcji, a następnie okresowo powtarzać je w zależności od czasu spędzanego w aplikacji. Ważne jest, że użytkownicy nie będą mogli pominąć lub zamknąć tych ostrzeżeń poprzez proste kliknięcie.

Jaka kara?