Wysłałeś zły SMS na iPhone'a? Ta nowość Ci pomoże

Wprowadzenie standardu RCS na iPhone'ach w 2024 roku było krokiem w dobrym kierunku. Poprawiło to komunikację z Androidem, dodając potwierdzenia odczytu czy wskaźnik pisania. Teraz na horyzoncie pojawia się kolejna, jeszcze bardziej rewolucyjna zmiana: możliwość edytowania wysłanych wiadomości .

Pierwsze testy już trwają

Do tej pory edycja wysłanej wiadomości była możliwa, ale tylko w obrębie jednego systemu – z Androida na Androida lub z iOS na iOS. Jak zauważył portal Android Authority , wprowadzenie nowego standardu RCS Universal Profile 3.0 otworzyło drzwi do przełamania tej bariery. Pierwsi użytkownicy Androida donoszą, że mogą już edytować wiadomości wysłane na iPhone'y .

Jak to sprawdzić? Wystarczy wysłać wiadomość RCS na iPhone'a, a następnie przytrzymać palec na wysłanym tekście. Jeśli na górze ekranu pojawi się ikona ołówka, oznacza to, że funkcja jest aktywna . Po jej dotknięciu można poprawić treść i wysłać ją ponownie. Na edycję, podobnie jak na obu platformach, jest 15 minut . Według pierwszych testów, funkcja działa w przypadku wysyłania wiadomości na iPhone'y z najnowszymi wersjami systemu iOS, w tym również testowymi.

Na rewolucję trzeba jeszcze poczekać

Oznacza to, że rozwiązanie jest na bardzo wczesnym etapie testów i z pewnością nie jest jeszcze gotowe na publiczne wdrożenie. Póki co o dostępie do tej funkcji poinformowała zaledwie garstka użytkowników na całym świecie. Pozostaje mieć nadzieję, że Google i Apple pracują nad jej dopracowaniem i udostępnią ją wszystkim jeszcze w tym roku.