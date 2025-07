Play ma nową wersję Biznes24. To odpowiedź na potrzeby firm

Fioletowy operator przygotował nową wersję platformy Biznes24 , stworzoną z myślą o potrzebach średnich i dużych przedsiębiorstw. To narzędzie, dzięki któremu firmy mogą samodzielnie zarządzać całą swoją flotą numerów w ramach oferty Play Rozwiązania dla Biznesu .

Kontrola i wygoda na wyciągnięcie ręki

Głównym celem Biznes24 jest uproszczenie i przyspieszenie obsługi usług telekomunikacyjnych . Administratorzy i pracownicy nie muszą już kontaktować się z obsługą klienta, by wykonać wiele codziennych operacji. Platforma pozwala między innymi na:

Jak zacząć korzystać z Biznes24?

Dostęp do platformy jest przeznaczony dla administratorów oraz użytkowników usług mobilnych w średnich i dużych firmach, które korzystają z oferty Play. Aby go uzyskać, konieczne jest podpisanie i dostarczenie odpowiedniego pełnomocnictwa. Można to zrobić na trzy sposoby: kontaktując się ze swoim Doradcą Biznesowym, w Punkcie Obsługi Sprzedaży lub wysyłając dokument samodzielnie.