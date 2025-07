Tusk zadzwonił do Sławosza. Ile za minutę połączenia?

Donald Tusk i Sławosz Uzański złapali się na krótką pogawędkę

Koszt misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego to 65 mln euro

Zabieramy się za liczenie

Skoro połączenia z Ziemią są w pakiecie tego wyjazdu All Inclusive, 276 450 850 zł łącznego kosztu dzielimy przez 14 dni, to przez 1440 minut i wychodzi... 13 713 zł za minutę. A więc dzisiejsze 6 minut połączenia między panami to wydatek aż 82 278 zł. Całe połączenie było jednak dłuższe i trwało około 22 minut, a to już astronomiczne 301 686 zł.