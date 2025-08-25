Pula nagród o wartości do 1 300 000 zł czeka w Media Expert! Zrób jedną prostą rzecz

Dalsza część tekstu pod wideo

Marzy Ci się nowy telewizor? A może potrzebujesz nowego smartfona? To i wiele więcej czeka na Ciebie w loterii ŁAPP Nagrody w Media Expert. Sprawdź, jak wziąć w niej udział.

Loteria ŁAPP Nagrody – jak wziąć udział?

Zasady są proste: wystarczy, że pobierzecie aplikację Media Expert ze Sklepu Play lub App Store i z jej poziomu zarejestrujecie się w loterii. To nic nie kosztuje, a każdego dnia do zgarnięcia czekają wyjątkowe nagrody. Co więcej, raz w tygodniu każdy uczestnik loterii może odebrać nagrodę gwarantowaną w postaci kodu rabatowego do wykorzystania w sklepie Media Expert.

Czas na zgłoszenia macie do 14 września 2025 roku. W tym czasie na rozdanie czeka ponad 5500 nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Jest więc o co walczyć. Gdyście jednak nadal mieli co do tego wątpliwości, to postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się kilku najciekawszym naszym zdaniem produktom, które będą do zgarnięcia.

Czytnik ebooków PocketBook Verse Pro Color

Macie w domu czytnik ebooków? Może – ale pewnie nie macie takiego czytnika ebooków. PocketBook Verse Pro Color to model klasy premium, który wyróżnia się swoim sześciocalowym kolorowym ekranie E Ink Kaleido 3. To otwiera masę nowych możliwości. Nie jesteśmy już skazani na ściany tekstu przeplatanego czarno-białymi rycinami. Z tym czytnikiem nic nie stoi na przeszkodzie, by zamiast klasycznej powieści przeczytać ulubiony komiks, magazyn modowy czy podręcznik z kolorowymi ilustracjami. Świetna sprawa i to nie tylko dla książkowych moli!

Tablet Lenovo Tab M11 10,95” 8/128 GB

Porządny tablet zawsze warto mieć pod ręką – szczególnie, kiedy na horyzoncie zaczyna majaczyć perspektywa nowego roku szkolnego i akademickiego. Lenovo Tab M11 to z kolei całkiem udany model z bogatą funkcjonalnością. Duży wyświetlacz o przekątnej blisko 11” świetnie sprawdzi się i podczas nauki, i podczas zabawy – na przykład podczas seansu ulubionego serialu. Z kolei dołączony do zestawu rysik to idealne narzędzie do robienia notatek w praktycznie każdych warunkach. To bardzo dobry sprzęt, który przyda się w każdym domu.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 7 40 mm

Jest stylowy, sportowy i nowoczesny. O czym mowa? Oczywiście o smartwatchu Samsung Galaxy Watch 7. W ramach loterii ŁAPP Nagrody zgarnąć możecie wariant z kopertą 40 mm, który doskonale pasuje do każdego zegarka i to niezależnie od płci. Dzięki temu każdy z Was może skorzystać z prawdopodobnie najbardziej zaawansowanego systemu monitorowania zdrowia i aktywności na rynku, obejmującego m.in. wbudowany ciśnieniomierz, EKG i dziesiątki trybów sportowych przeznaczonych dla różnych aktywności. Do tego wszystkie te funkcje wspierane są przez zaawansowaną sztuczną inteligencję. Mówiąc krótko, Samsung Galaxy Watch 7 to idealny kompan dla każdego, kto chce prowadzić zdrowsze, aktywne życie.

Smartfon Motorola Razr 50 Ultra 12/512 GB

Motorola Razr 50 Ultra to smartfon, na widok którego Waszym znajomym szczęki opadną do samej podłogi. To taki telefon z klapką w nowoczesnym wydaniu, który łączy kompaktowe gabaryty z niemal nieograniczoną funkcjonalnością dużego wyświetlacza P-OLED o przekątnej 6,9”. A jakby tego było mało, całość może się pochwalić specyfikacją na miarę prawdziwego flagowca za sprawą procesora Qualcomm Snpadragon 8s Gen 3 oraz zestawem dwóch wysokiej klasy aparatów o rozdzielczości 50 Mpix.

Smartfon OnePlus 13 16/512 GB

OnePlus 13 to smartfon-petarda. Flagowiec pełną gębą zaprojektowany praktycznie bez kompromisów. W środku czeka na Was ultrawydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, trzy wysokiej klasy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix opracowane wspólnie z legendarną firmą Hasselblad, a także najnowsza wersja Androida 15. No i koniecznie trzeba wspomnieć o akumulatorze o pojemności aż 6000 mAh, który powinien wytrzymać znacznie więcej niż standardowe „od rana do wieczora”. To taki telefon, do którego absolutnie nie ma jak się przyczepić – a teraz macie szansę go zdobyć w loterii Media Expert.

Telewizor TCL 98P745

Chcecie mieć kino we własnym domu? To możecie mieć kino we własnym domu! Przy telewizorze TCL 98P745 o przekątnej 98” nawet ekrany w multipleksach zaczynają wydawać się komicznie małe. Tym bardziej, że ten model wyróżnia się nie tylko rozmiarem. Dzięki matrycy o odświeżaniu 144 Hz i wsparciu dla technologii pokroju HDMI 2.1 czy VRR to świetna opcja dla graczy. Wystarczy wpiąć konsolę i możecie cieszyć się ulubionymi tytułami w wydaniu, jakiego do tej pory nie znaliście.

Nie przegap okazji!

Chciałbym podkreślić, że to, co znajdziecie wyżej, to tylko niewielka namiastka tego, co czeka na Was w ramach akcji ŁAPP Nagrody. Jeśli żadna z opisanych propozycji Was nie przekonuje, to nic straconego – w ramach akcji na rozdanie czeka mnóstwo różnych produktów oraz bony rabatowe, za które możecie kupić co tylko chcecie. To świetna okazja, z której żal byłoby nie skorzystać i dlatego warto się spieszyć. Przypominam, że czas na zgłoszenia macie do 14 września 2025 roku.

Więcej informacji o loterii ŁAPP Nagrody wraz z regulaminem akcji czeka na Was w linku poniżej.