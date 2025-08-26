Test Dreame T30 Flex - jeszcze tańszy i jeszcze lepszy?

Rynek odkurzaczy pionowych oferuje dziś naprawdę spory wachlarz możliwości. A jak pokazują kolejne modele, nie trzeba wcale wydać już wielkiego majątku, by otrzymać coś naprawdę porządnego. W moje ręce trafił właśnie taki model – nie kosztuje majątku, a spokojnie ogarnie Wam dom. Co nie oznacza, że nie ma się do czego przyczepić. Ale od początku.

Dreame T30 Flex - cena vs jakość

A tu od razu rzuca się w oczy kompaktowość tego sprzętu. Już samo pudełko nie zajmuje jakiejś wielkiej przestrzeni. Całość jest też dość poręczna i nie za ciężka oraz oferuje odpowiedni zakres wymiennych końcówek. Poza składaną rurą elektroszczotką w wersji klasycznej i mini znajdziemy też ssawkę 2 w 1, ssawkę szczelinową, uchwyt do akcesoriów oraz uchwyt ścienny. Sami zobaczcie jakie to wszystko zgrabne. Tylko nie pomylcie głównej jednostki z czajnikiem.