Jedziesz na wakacje? InPost ma dla Ciebie propozycję

Spakowanie się na wyjazd, zwłaszcza jeśli rzadko opuszczamy dom, nie jest zbyt proste. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo ile i jakich ubrań będziemy potrzebować i co jeszcze ze sobą zabrać . I chociaż sam nie tak dawno nie miałem tego problemu, bo kilka miesięcy spędziłem na 30-litrowym plecaku po prostu piorąc rzeczy z niego kiedy to tylko było możliwe, to teraz z małym dzieckiem pewnie nie wiedziałbym nawet jak się zabrać na dwudniowy wyjazd.

InPost z prostym trikiem na wakacje

I tu pojawia się InPost ze swoją dość oczywistą, a jednocześnie genialną radą: przecież nie musimy nadawać paczek do kogoś. Możemy to zrobić sami do siebie. Jeśli mamy nadmiar bagażu, lub chcielibyśmy się zabrać z mniejszym, to zawsze możemy nadać przesyłkę z tym, co chcemy ze sobą zabrać sami do siebie, ale do Paczkomatu w miejscu docelowym naszej podróży.