Biedronka miażdży konkurencję. Air Fryer 5L za 169 zł

Frytkownice beztłuszczowe to jeden z najlepszych sposobów przygotowywania posiłków. Zwłaszcza latem. A to dlatego, że nie generują one tyle ciepła, co stanie przy patelni, czy klasyczny piekarnik, co jest kluczowe zwłaszcza w upały. Dodatkowo posiłki przez nie przygotowywane są wręcz idealne: chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku. Do tego gotowe bardzo szybko i pozbawione nadmiaru tłuszczu.