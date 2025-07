Orange z nowym hitem w roamingu. To aż 30 GB na wakacje

Nowa usługa to "Pakiet roamingowy 3x10GB". Można z niej skorzystać w ofercie Orange na kartę od 15 czerwca 2025 roku (data z regulaminu) do odwołania. Pakiet został stworzony z myślą o osobach podróżujących i za jednorazową opłatę w wysokości 79 zł daje dostęp do trzech oddzielnych paczek danych. Każda z nich jest ważna przez 15 dni od daty aktywacji.