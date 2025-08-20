Sprzęt

Valve szykuje nową konsolę, i nie jest to Steam Deck 2

Valve szykuje nową konsolę. Nie wiadomo, czy będzie to Steam Deck 2, czy może jakieś urządzenie stacjonarne. Natomiast poznaliśmy jego prawdopodobną specyfikację.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:54
Z nieoficjalnych doniesień wynika, że konsola nazywa się Fremont. Może to być jej nazwa kodowa, która dla konsumentów ostatecznie będzie inna, ale tak aktualnie jest określana przez pracowników Valve.

Nowa konsola Valve

Urządzenie o nazwie Valve Fremont pojawiło się w bazie Geekbench. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że konsola korzysta z układu AMD, bazującego na architekturze Hawk Point 2. Ten wyposażony jest w 6 rdzeni z obsługą 12 wątków. Bazowe taktowanie wynosi 3,2 GHz, ale w Boost rośnie do niemal 4,8 GHz. Do tego ma 16 MB Pamięci cache L3 oraz 6 MB cache L2.

Jeśli chodzi o GPU, to ten został rozpoznany jako RX 7600. Oczywiście jest to prawdopodobnie błąd. W przypadku takiego urządzenia mówimy raczej o układzie zintegrowanym, który może mieć co najwyżej zbliżoną specyfikację do modelu RX 7600. W tym przypadku mówi się o architekturze RDNA 3 oraz 28 lub 32 jednostkach obliczeniowych (CU). Dla porównania Steam Deck korzysta z układu RDNA 2 z zaledwie 8 CU, więc różnica byłaby znacząca.

W testach Geekbench konsola Valve Fremont osiągnęła wynik 4307 pkt. dla jednego rdzenia oraz 7451 dla wszystkich rdzeni. Tym samym jest około 3 razy wydajniejsza od Steam Decka.

Nie wiadomo, czy jest to Steam Deck 2, czy może jakaś inna konsola. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że Valve pracuje nad urządzeniem stacjonarnym. Na to też wskazywałaby specyfikacja, która wydaje się zbyt mocna jak na urządzenie przenośne.

Zobacz: Intel otrzymał wsparcie. Japoński gigant wyłożył 2 mld dolarów

