Valve szykuje nową konsolę. Konkurencję dla PlayStation i Xboxa

Valve ma pracować nad nową konsolą. Tym razem ma to być urządzenie stacjonarne, które byłoby konkurencją dla PlayStation oraz Xboxa.

W nowej aktualizacji jądra systemu Steam Decka pojawiła się wzmianka na temat nowego, tajemniczego urządzenia o nazwie Fremont. Może to być od dawna wyczekiwany następca Steam Boxa, czyli konsoli stacjonarnej. Tak sugerują pozostałe wskazówki.

Valve tworzy konsolę stacjonarną

W kodzie można znaleźć nawiązania do sterownika ChromeOS Embedded Controller (CEC), Google Dexi oraz AMD Lilac. Ostatnia z tych rzeczy to prawdopodobnie gotowa platforma oparta na podzespołach AMD. Kilkukrotnie pojawiała się ona już w różnych wynikach w bazie Geekbench. Raz składa się z procesora Zen 3+ i grafiki RDNA 2, a innym razem z procesora Zen 4 i układu graficznego RDNA 3, więc nie ma pewności co do specyfikacji urządzenia.

Jednak AMD Lilac najczęściej pojawia się w konfiguracji z procesorem AMD Ryzen 5 8450U oraz grafiką Radeon TX 7600M XT. To właśnie sugeruje, że mamy do czynienia z konsolą stacjonarną, ponieważ tego typu GPU potrzebuje dużej mocy aż 120 W, więc urządzenie przenośnie nie byłoby w stanie odpowiednio schłodzić rdzenia.

Natomiast zagadką pozostają wzmianki na temat Google'a. Może to sugerować, że firma jest w jakiś sposób zaangażowana w projekt nowego urządzenia. Czy rzeczywiście będzie to konsola stacjonarna? Na to wskazują dostępne informacje, ale nie ma co do tego 100-procentowej pewności. Niektórzy mówią o nowej wersji gogli VR, a jeszcze inni wskazują na ulepszoną wersję Steam Decka z wyższą wydajnością w trybie zadokowania.

Źródło zdjęć: Serenko Natalia / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware