Tak wygląda pierwsza konsola z nowym układem AMD

Wielkimi krokami zbliżają się targi CES 2025 w amerykańskim Las Vegas, czyli jedno z dwóch największych wydarzeń w świecie technologii. Wygląda jednak na to, że zobaczymy tam nie tylko nowe procesory i karty graficzne od takich gigantów jak AMD, Intel czy NVIDIA, ale również nowe konsole przenośne.

Prawdopodobna cena to około 2559 złotych

Serwis Windows Central opublikował zdjęcia handhelda Lenovo Legion Go S, zdradzając również jego specyfikację. Sugeruje to bliską premierę. Urządzenie to jako pierwsze zaoferuje czip AMD Ryzen Z2 Go bazujący na architekturze Zen3+ i oferujący 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem bazowym 3 GHz.

Zintegrowany układ graficzny to AMD Radeon 680M, wyposażony w 12 jednostek wykonawczych RDNA2. Doprawi to 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5 oraz SSD o pojemności 512 GB. Ekran na bazie matrycy IPS ma mieć podobno przekątną 8", rozdzielczość 1920 x 1200 px i częstotliwość odświeżania do 120 Hz.

Wbudowany akumulator będzie większy niż w poprzedniku, ale mniejszy niż u konkurencji - mowa o rozwiązaniu 55,5 Wh. Nie zabraknie oczywiście łączności Wi-Fi 6E czy Bluetooth 5.2. Całość ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 ze specjalną nakładką.

Dokładna data premiery i sugerowana cena pozostają nieznane. Plotkuje się jednak o kwocie rzędu 600 euro (ok. 2559 złotych). Więcej dowiemy się zapewne już na początku stycznia, podczas targów CES 2025 w USA.

