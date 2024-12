Intel poprawi wydajność nowych procesorów, także w grach

Procesory Intel Core Ultra 200 rozczarowały swoją wydajnością, przede wszystkim w grach. Niebiescy zamierzają to naprawić za pomocą nowego mikrokodu.

Zła passa zdaje się nie opuszczać Intela. Po wpadce z układami Core 13. i 14. generacji przyszła nie najlepsza premiera nowych układów Core Ultra 200. Seria Arrow Lake okazała się rozczarowująca pod kątem wydajności, w tym przede wszystkim w grach. Teraz Niebiescy chcą to naprawić za sprawą nowego mikrokodu.

Intel poprawi wydajność serii Arrow Lake

Według najnowszych plotek Intel szykuje nowy mikrokod dla procesorów Arrow Lake (Core Ultra 200). Ten ma być oznaczony jako 0x114 i wkrótce zostanie udostępniony w formie aktualizacji BIOS dla płyt głównych z chipsetem Z890. Główne zmiany mają dotyczyć właśnie wydajności w grach, która ma ulec znacznej poprawie.

Z doniesień wynika, że poprawka mikrokodu ma przynieść znaczącą poprawę wydajności, dzięki której nowe procesory Intela będą sprawować się podobnie lub lepiej w grach od swoich poprzedników z 14. generacji. Do tej pory w wielu produkcjach to właśnie Core i9-14900K okazywał się dużo szybszy od nowszego procesora Core Ultra 285K, a to sytuacja co najmniej nietypowa.

Nowy mikrokod na pewno nie sprawi, że procesory Intel Core Ultra 200 staną się konkurencyjne dla Ryzenów 9000X3D. AMD Ryzen 9 9800X3D nadal pozostanie niekwestionowanym królem wydajności w grach.

Źródło zdjęć: Przemysław Banasiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: wccftech