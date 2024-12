Intel Celestial na ukończeniu. Niebiescy biorą się za Druida

Entuzjaści komputerowi mogą odetchnąć z ulgą. Intel nadal chce walczyć z AMD oraz NVIDIĄ, a na dodatek rozwój ich kart graficznych idzie zgodnie z planem.

Dwa dni temu zaprezentowano oficjalnie karty graficzne Intel ARC Battlemage, które zadebiutują w sklepach jeszcze w tym roku. W porównaniu do aktualnej serii ARC Alchemist mają one korzystać z nowszej architektury - Intel Xe2, co ma przełożyć się na znaczna poprawę wydajności. Zwłaszcza w zadaniach z ray tracigniem i AI.

Intel nie ma zamiaru wycofywać się z robienia GPU

Część osób jednak zaczęła rozważać czy Niebiescy nie wycofają się z rynku przy tam mocnej dominacji NVIDII i ugruntowanej pozycji AMD. Na szczęście odpowiedź na to dostaliśmy prosto ze źródła, od Toma Petersona, który brał udział w "The Full Nerd Podcast". Intel nigdzie się nie wybiera.

Zdaniem Petersona rezygnacja z rozwoju GPU byłaby strzałem w stopę, w momencie gdy na znaczeniu zyskują procesory z mocnymi układami graficznymi. Mowa zarówno o laptopach, jak i przenośnych konsolach. Co więcej Amerykanie radzą sobie dobrze, a iGPU w Lunar Lake wygrywa z iGPU w serii AMD Strix Point.

Dodatkowo zdradzono, że prace nad Intel ARC Celestial są prawie skończone. Przynajmniej pod względem hardware, bo teraz zostały już tylko optymalizacje na poziomie oprogramowania. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę że z tej architektury mają korzystać mobilne procesory Intel Panther Lake, które zaprezentowane zostaną zapewne pod koniec maja, na targach Computex 2025 na Tajwanie.

Inżynierowie Niebieskich oddelegowani zostali już do "następnego dużego zadania". Chociaż nie zdradzono szczegółów, to najbardziej prawdopodobną opcją jest generacja Intel ARC Druid, czyli Intel Xe4. Niestety nic o niej nie wiadomo. Gdyba się tylko, że może zadebiutować na rynku z procesorami Intel Nova Lake. Do tego jeszcze długa droga - wpierw do komputerów stacjonarnych musi trafić ARC Battlemage i ARC Celestial.

