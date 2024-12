Takiej karty graficznej jeszcze nie widziałeś. Skrywa dwa sekrety

Brakuje Ci złączy dla SSD M.2 2280 na płycie głównej? Nie ma problemu. Najnowsza karta graficzna z Chin ma miejsce na nawet dwa nośniki półprzewodnikowe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na początku tego tygodnia oficjalnie zaprezentowano nową generację kart graficznych dla komputerów stacjonarnych, czyli rodzinę Intel ARC Battlemage. Na start planowane są dwa modele z średniego segmentu - ARC B580, który zadebiutuje już 13 grudnia 2024 oraz ARC B570 planowany na 16 stycznia 2025.

Podobne rozwiązanie w zeszłym roku zastosował ASUS

Co ważne, Niebiescy pozyskali jeszcze więcej partnerów, którzy przygotowali zatrzęsienie swoich autorskich modeli. Chińska firma MaxSun zapowiedziała już co prawda dwa układy, ale wygląda na to, że w drodze jest też trzeci, najbardziej wyjątkowy, bo z miejscem na nośniki półprzewodnikowe.

MaxSun iCraft B580 SSD będzie dużą kartą graficzną wyposażoną w spory radiator i trzy wentylatory oraz utrzymaną w białej kolorystyce. Chińczycy postanowili jednak wykorzystać to, że seria Battlemage korzysta tylko z części dostępnych linii dla interfejsu PCI Express 4.0, wykorzystując pozostałe osiem.

Jak? Dodając specjalny moduł pozwalający na podpięcie dwóch SSD PCIe 4.0 x4 w formacie M.2 2280. Nie potrzeba tutaj żadnych dodatkowych przewodów, złącza zasilane są przez kartę graficzną. Dodatkowo nośniki dostają własny radiator, a całość owiewana jest przez wentylatory chłodzące GPU.

Oczywiście nie jest to nowy pomysł, już w zeszłym roku ASUS oferował GeForce RTX 4060 Ti Dual z miejscem na SSD. Wtedy jednak można było podłączyć "tylko" jeden SSD, a teraz dwa. Data premiery i sugerowana cena modelu od firmy MaxSun pozostaje nieznana. Należy pamiętać, ze to producent skupiający się głównie na rynku chińskim. Tak czy siak jest to zdecydowanie karta graficzna wyróżniająca się z tłumu.

Zobacz: TSMC i NVIDIA prowadzą rozmowy. Szykuje się duża zmiana

Zobacz: Intel Celestial na ukończeniu. Niebiescy biorą się za Druida

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MaxSun, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne