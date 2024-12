TSMC i NVIDIA prowadzą rozmowy. Szykuje się duża zmiana

Giganci negocjują kwestie produkcji układów Blackwell. Decyzja ta, choć strategiczna, wiąże się z licznymi wyzwaniami technologicznymi i ekonomicznymi.

Jak donosi agencja prasowa Reuters, TSMC oraz NVIDIA negocjują w sprawie produkcji najnowszych układów Blackwell w zakładach mieszczących się w Stanach Zjednoczonych, a nie tylko na Tajwanie. Chodzi dokładniej o FAB 21 w pobliżu Phoenix, w Arizonie. Pozwoliłoby to na wzmocnienie łańcucha dostaw Zielonych.

To nie tylko decyzja biznesowa, ale również polityczna

Pojawia się tutaj jednak kilka istotnych wyzwań. Akceleratory Blackwell stworzone z myślą o HPC i AI wykorzystują niestandardowe procesy klasy 4 nm. I o ile litografia nie jest problemem, tak sposób pakowania - TSMC CoWoS-L - już tak. Tajwańczycy nie posiadają tak zaawansowanych linii w USA, a amerykańska firma partnerska, Amkor Technology, ruszy z takimi usługami dopiero w 2027 roku.

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli krzemowe wafle powstaną w FAB 21, to i tak finalny montaż akceleratorów będzie musiał odbywać się na Tajwanie. Poniesie to dodatkowo koszty, ale zważywszy, że większość serwerów AI i tak powstaje na Formozie, logistyczne utrudnienia nie powinny być ogromne.

Teoretycznie NVIDIA mogłaby przeprojektować Blackwell, tak by wykorzystać technologie Intela - EMIB lub Foveros 3D - i tym samym uniezależnić się od tajwańskiego CoWoS. Byłoby to jednak drogie rozwiązanie. Z drugiej strony, jeśli Zieloni zechcą produkować Blackwell wyłącznie w USA, może to być jedyna droga.

Kolejną alternatywą jest produkcja rodziny Blackwell w Arizionie, ale tylko w wersji dla segmentu konsumenckiego. Karty graficzne do komputerów stacjonarnych nie wymagają tak złożonego procesu montażu. To zaś zwolniłoby moce przerobowe na Tajwanie dla układów do pracy ze sztuczną inteligencją.

Problem w tym, że dziś nikt nie produkuje kart graficznych w Stanach, zaś TSMC planuje naliczać wyższe opłaty za produkcję poza Tajwanem. A gracze w porównaniu do technologicznych gigantów nie mają kieszeni bez dna. Z ekonomicznego punktu widzenia takie rozwiązanie wydaje się więc mało opłacalne.

Jedno jest pewne - rozmowy trwają, a wybór miejsca produkcji to dziś nie tylko decyzja biznesowa, ale również polityczna. W dobie rywalizacji technologicznej i nacisku na lokalną produkcję, każde posunięcie NVIDII i TSMC będzie uważnie obserwowane. Zwłaszcza przy mocnej niechęci Donalda Trumpa do Chin.

