Reklama telewizyjna zakazana. Sugerowała coś niestosownego

W świecie reklam czasem pojawiają się afery mniejsze lub większe. W Wielkiej Brytanii zakazano emisji reklamy żelu pod prysznic znanej marki Sanex. O co poszło tym razem?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:33
Organizacja WatchDog stwierdziła, że reklama telewizyjna Sanexu rozpowszechniała negatywne stereotypy, a co więcej mogła być przyczyną poważnych zniewag. 

"Dla tych, którzy drapią się dniem i nocą"

Reklama żelu pod prysznic została zakazana ponieważ sugerowała ona, że czarna skóra jest bardziej "problematyczna", a biała "lepsza". 

Reklama
Agencja ds. standardów reklamy (ASA) podjęła tak radykalne działania na skutek skarg klientów, według których Sanex rozpowszechniał negatywny stereotypy na temat osób o ciemniejszej karnacji. 

Komentarz lektora sprawił, że niektórych zamurowało

Kontrowersyjna reklama została wyemitowana w czerwcu i zawierała komentarz lektora:

Dla tych, którzy drapią się dniem i nocą. Dla tych, których skóra będzie wysuszona nawet przez wodę.

Ale sam komentarz to jedno, najgorsze że reklama zawierała sceny przedstawiające ciemnoskórą kobietę z czerwonymi śladami zadrapań i inną pokrytą popękaną i gliniastą materią. W reklamie pojawiła się także biała kobieta, która brała prysznic z Sanexem, twierdząc:

Spróbuj wziąć prysznic z nową terapią do skóry Sanex i jej opatentowanym kompleksem aminokwasów.

Ulga może być tak prosta, jak prysznic. 

- skwitował lektor.

Brytyjski oddział Palmolive, będący właścicielem Sanexu, argumentował oczywiście, że reklama nie utrwala wcale negatywnych stereotypów rasowych i jest naprawdę mało prawdopodobne, żeby spowodowała poważne znieważenie. Organ nadzoru jednak stwierdził, że reklama była źle skontruowana i skargi są podstawne. 

Zródła zdjęć: Yaroslav Astakhov / Shutterstock
Źródła tekstu: The Guardian