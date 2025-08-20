Reklama telewizyjna zakazana. Sugerowała coś niestosownego
W świecie reklam czasem pojawiają się afery mniejsze lub większe. W Wielkiej Brytanii zakazano emisji reklamy żelu pod prysznic znanej marki Sanex. O co poszło tym razem?
Organizacja WatchDog stwierdziła, że reklama telewizyjna Sanexu rozpowszechniała negatywne stereotypy, a co więcej mogła być przyczyną poważnych zniewag.
"Dla tych, którzy drapią się dniem i nocą"
Reklama żelu pod prysznic została zakazana ponieważ sugerowała ona, że czarna skóra jest bardziej "problematyczna", a biała "lepsza".
Agencja ds. standardów reklamy (ASA) podjęła tak radykalne działania na skutek skarg klientów, według których Sanex rozpowszechniał negatywny stereotypy na temat osób o ciemniejszej karnacji.
Komentarz lektora sprawił, że niektórych zamurowało
Kontrowersyjna reklama została wyemitowana w czerwcu i zawierała komentarz lektora:
Dla tych, którzy drapią się dniem i nocą. Dla tych, których skóra będzie wysuszona nawet przez wodę.
Ale sam komentarz to jedno, najgorsze że reklama zawierała sceny przedstawiające ciemnoskórą kobietę z czerwonymi śladami zadrapań i inną pokrytą popękaną i gliniastą materią. W reklamie pojawiła się także biała kobieta, która brała prysznic z Sanexem, twierdząc:
Spróbuj wziąć prysznic z nową terapią do skóry Sanex i jej opatentowanym kompleksem aminokwasów.
Ulga może być tak prosta, jak prysznic.
Brytyjski oddział Palmolive, będący właścicielem Sanexu, argumentował oczywiście, że reklama nie utrwala wcale negatywnych stereotypów rasowych i jest naprawdę mało prawdopodobne, żeby spowodowała poważne znieważenie. Organ nadzoru jednak stwierdził, że reklama była źle skontruowana i skargi są podstawne.