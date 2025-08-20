Reklama telewizyjna zakazana. Sugerowała coś niestosownego

Organizacja WatchDog stwierdziła, że reklama telewizyjna Sanexu rozpowszechniała negatywne stereotypy, a co więcej mogła być przyczyną poważnych zniewag.

"Dla tych, którzy drapią się dniem i nocą"

Reklama żelu pod prysznic została zakazana ponieważ sugerowała ona, że czarna skóra jest bardziej "problematyczna", a biała "lepsza".

Agencja ds. standardów reklamy (ASA) podjęła tak radykalne działania na skutek skarg klientów, według których Sanex rozpowszechniał negatywny stereotypy na temat osób o ciemniejszej karnacji.

Komentarz lektora sprawił, że niektórych zamurowało

Kontrowersyjna reklama została wyemitowana w czerwcu i zawierała komentarz lektora:

Dla tych, którzy drapią się dniem i nocą. Dla tych, których skóra będzie wysuszona nawet przez wodę.

Ale sam komentarz to jedno, najgorsze że reklama zawierała sceny przedstawiające ciemnoskórą kobietę z czerwonymi śladami zadrapań i inną pokrytą popękaną i gliniastą materią. W reklamie pojawiła się także biała kobieta, która brała prysznic z Sanexem, twierdząc:

Spróbuj wziąć prysznic z nową terapią do skóry Sanex i jej opatentowanym kompleksem aminokwasów.

Ulga może być tak prosta, jak prysznic. - skwitował lektor.