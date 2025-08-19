Apple chce 400 zł, a w Action kupisz za 42,95 zł

I chociaż sam mam dwa tablety z rysikami, to w moim przypadku rozwiązanie to średnio się sprawdza: moje zdolności plastyczne są na poziomie owcy, a jeśli chodzi o pisanie… Powiem tak: gdybym się urodził za komuny i był milicjantem, to tym, który potrafi czytać. Jednak każda inna osoba z rysika mogłaby zrobić świetny użytek.

Rysik z Action

Oczywiście zakup Apple Pencil to nielichy wydatek. Najtańszy wariant to około 400 zł. Dodatkowo działa on tylko z iPadem. Tu jednak do gry wchodzi Action ze swoim rysikiem, który teraz możecie kupić za jedyne 42,95 zł. Urządzenie to wedle zapewnień sklepu jest kompatybilne ze wszystkim, co ma ekran dotykowy. Nie jest to jednak rysik pasywny, a coś, co należy ładować przez złącze USB-C, a jego bateria pozwala na 16 godzin pracy, lub ewentualnego bazgrania. To wszystko przy zaszytym magnesie, dzięki któremu doczepimy go do boku iPada tak jak oryginalny Apple Pencil.