Apple chce 400 zł, a w Action kupisz za 42,95 zł
Tablety to świetne narzędzia do robienia odręcznych notatek i rysunków. Oczywiście o ile dysponujemy rysikiem.
I chociaż sam mam dwa tablety z rysikami, to w moim przypadku rozwiązanie to średnio się sprawdza: moje zdolności plastyczne są na poziomie owcy, a jeśli chodzi o pisanie… Powiem tak: gdybym się urodził za komuny i był milicjantem, to tym, który potrafi czytać. Jednak każda inna osoba z rysika mogłaby zrobić świetny użytek.
Rysik z Action
Oczywiście zakup Apple Pencil to nielichy wydatek. Najtańszy wariant to około 400 zł. Dodatkowo działa on tylko z iPadem. Tu jednak do gry wchodzi Action ze swoim rysikiem, który teraz możecie kupić za jedyne 42,95 zł. Urządzenie to wedle zapewnień sklepu jest kompatybilne ze wszystkim, co ma ekran dotykowy. Nie jest to jednak rysik pasywny, a coś, co należy ładować przez złącze USB-C, a jego bateria pozwala na 16 godzin pracy, lub ewentualnego bazgrania. To wszystko przy zaszytym magnesie, dzięki któremu doczepimy go do boku iPada tak jak oryginalny Apple Pencil.
A jeśli uważasz, że o wiele lepszym wyborem jest oryginał, to spójrz jeszcze raz na ceny tego sprzętu z logo Apple i się zastanów, czy w Twoim przypadku warto aż tyle dopłacać.