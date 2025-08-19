Gry

Intel rozdaje Battlefield 6. Zasady promocji są proste

Jesteś fanem shooterów online? Grałeś we wszystkie części Battlefielda? Świetnie się składa, zwłaszcza jeśli planowałeś kupno CPU lub GPU.

Battlefield 6 jest jedną z bardziej wyczekiwanych gier w ostatnim czasie. I trudno się temu dziwić, gdy mowa o kolejnej odsłonie szalenie popularnej serii strzelanek sieciowych, zapoczątkowanej jeszcze w 2002 roku. Wielu graczy miało już okazję sprawdzić ją podczas otwartych testów beta, a premiera planowana jest na 5 października 2025.

Akcja potrwa od 25 sierpnia do 7 września

Firma Intel postanowiła nawiązać współpracę z Electronic Arts, a owocem tego jest atrakcyjna promocja. Osoby kupujące wybrany procesor, kartę graficzną lub laptopa albo gotowy zestaw komputerowy w nie wyposażony otrzymają Battlefield 6 w wersji PC za darmo. Akcja potrwa od 25 sierpnia do 7 września, a biorą w niej udział tylko wybrani sprzedawcy.

Miłym zaskoczeniem jest fakt, że mowa nie tylko o najnowszych i najdroższych modelach CPU i GPU, ale również starszych seriach. Objęte serie to Intel Core 200, Core 13. i 14. generacji oraz Intel ARC Alchemist i Battlemage. Pełna lista dostępna jest na stronie Niebieskich.

Tym samym jeśli planowaliście kupno nowego sprzętu to warto chwilę poczekać. Zwłaszcza, że Battlefield 6 w Polsce wyceniono aż na 299 złotych, więc jest to całkiem atrakcyjny "prezent". Pierwsze opinie graczy i recenzentów są pozytywne, a gra zdaje się wracać do korzeni.

telepolis
Electronic Arts Intel procesor promocja za darmo EA karta graficzna GPU CPU Battlefield 6
Zródła zdjęć: EA/DICE
Źródła tekstu: Intel, oprac. własne