Intel rozdaje Battlefield 6. Zasady promocji są proste

Battlefield 6 jest jedną z bardziej wyczekiwanych gier w ostatnim czasie. I trudno się temu dziwić, gdy mowa o kolejnej odsłonie szalenie popularnej serii strzelanek sieciowych, zapoczątkowanej jeszcze w 2002 roku. Wielu graczy miało już okazję sprawdzić ją podczas otwartych testów beta, a premiera planowana jest na 5 października 2025.

Akcja potrwa od 25 sierpnia do 7 września

Firma Intel postanowiła nawiązać współpracę z Electronic Arts, a owocem tego jest atrakcyjna promocja. Osoby kupujące wybrany procesor, kartę graficzną lub laptopa albo gotowy zestaw komputerowy w nie wyposażony otrzymają Battlefield 6 w wersji PC za darmo. Akcja potrwa od 25 sierpnia do 7 września, a biorą w niej udział tylko wybrani sprzedawcy.

Miłym zaskoczeniem jest fakt, że mowa nie tylko o najnowszych i najdroższych modelach CPU i GPU, ale również starszych seriach. Objęte serie to Intel Core 200, Core 13. i 14. generacji oraz Intel ARC Alchemist i Battlemage. Pełna lista dostępna jest na stronie Niebieskich.