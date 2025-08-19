Galaxy S26 Ultra ochroni Twoją prywatność. Samsung ma asa w rękawie

AI zadba o to, by nikt nie podejrzał twojego ekranu

Flex Magic Pixel to nowe rozwiązanie opracowane przez Samsung Display. Koreański producent pokazał je już podczas targów MWC oraz K-Display 2025, a teraz technologia trafiła do masowej produkcji. Daje to duże szanse, że Galaxy S26 Ultra rzeczywiście ją otrzyma.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na czym polega działanie tej funkcji? Telefon będzie w stanie sterować pojedynczymi pikselami OLED w taki sposób, by dynamicznie regulować kąty widzenia. Jeśli uruchomisz aplikację z wrażliwymi danymi, jak bankowość czy płatności, ekran ograniczy widoczność tak, że informacje zobaczysz wyłącznie ty, patrząc na telefon na wprost.

Koniec z foliami i szkłami prywatyzującymi?

Do tej pory osoby ceniące sobie prywatność często korzystały z ochronnych szkieł i folii, które zawężają kąty widzenia. Problem w tym, że wpływają one na jasność, jakość obrazu i czułość dotyku. Flex Magic Pixel eliminuje te wady. Ekran działa normalnie, dopóki AI nie uzna, że wyświetlane treści wymagają dodatkowej ochrony.

Dzięki temu można korzystać z dowolnych akcesoriów ochronnych, bez obaw o pogorszenie obrazu czy reakcji panelu dotykowego.

Premiera już w styczniu

Galaxy S26 Ultra powinien zadebiutować w styczniu 2026 roku, obok modeli Galaxy S26 Pro i Galaxy S26 Edge. Te dwa zastąpią odpowiednio wariant podstawowy oraz wersję z plusem.