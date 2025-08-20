Action rzucił na promocję fajny gadżet. Warto wrzucić do koszyka

Znów warto zahaczyć o Action

Karta microSD Philips 128 GB w dniach od 20 do 26 sierpnia 2025 będzie kosztowała nas jedynie 44,95 złotych. Cena regularna to 59,95 złotych. Warto zatem wrzucić do zakupowego koszyka w promocyjnej cenie, zanim zniknie ze sklepowych półek. Rok szkolny rusza wkrótce i wraca zapotrzebowanie na tego typu rzeczy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Karta microSD to produkt z cyklu tych, które warto posiadać na wszelki wypadek. Należy używać jej jako pamięci wymiennej. To idealny gadżet, w momencie kiedy chcemy zachować wspomnienia z wakacji, albo z rodzinnych wydarzeń. Możemy przechowywać na niej pliki multimedialne oraz inne, aby uniknąć ich utraty. Karta po włożeniu do smartfona zostanie wykryta samoczynnie. Możemy w jej pamięci zapisywać konkretne multimedia.

Micro rozmiar, a ogromne korzyści

Karta microSD to mniejsza wersja karty SD, największą różnicą jest fizyczny wymiar. Jej największą zaletą jest to, że są bardziej uniwersalne.