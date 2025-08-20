Action rzucił na promocję fajny gadżet. Warto wrzucić do koszyka

Sprzęt

Jak co środę, Action proponuje nam całą garść nowych promocji tygodnia. Sklep tym razem przecenił niewielkie urządzenie znanej marki. Warto zerknąć, jeśli akurat szukamy czegoś takiego.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:04
0
Znów warto zahaczyć o Action

Karta microSD Philips 128 GB w dniach od 20 do 26 sierpnia 2025 będzie kosztowała nas jedynie 44,95 złotych. Cena regularna to 59,95 złotych. Warto zatem wrzucić do zakupowego koszyka w promocyjnej cenie, zanim zniknie ze sklepowych półek. Rok szkolny rusza wkrótce i wraca zapotrzebowanie na tego typu rzeczy. 

Karta microSD to produkt z cyklu tych, które warto posiadać na wszelki wypadek. Należy używać jej jako pamięci wymiennej. To idealny gadżet, w momencie kiedy chcemy zachować wspomnienia z wakacji, albo z rodzinnych wydarzeń. Możemy przechowywać na niej pliki multimedialne oraz inne, aby uniknąć ich utraty. Karta po włożeniu do smartfona zostanie wykryta samoczynnie. Możemy w jej pamięci zapisywać konkretne multimedia. 

Micro rozmiar, a ogromne korzyści

Karta microSD to mniejsza wersja karty SD, największą różnicą jest fizyczny wymiar. Jej największą zaletą jest to, że są bardziej uniwersalne. 

Ta, którą oferuje Action zapewnia szybkość transmisji aż do 130 MB/s. Jej zaletą jest także to, że nadaje się ona do różnych urządzeń. Jak zapewnia producent, jest idealnym rozwiązaniem do zapisywania zdjęć, filmów oraz innych dokumentów. Nadaje się do formatu 4K UHD Video. Całkowita pojemność karty to 128 GB. Warto wrzucić do koszyka zakupowego. 

