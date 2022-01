Orange: w pierwszą środę nowego roku dwa miesiące usługi za darmo

Tym razem już nie gigabajty, lecz dwumiesięczny, darmowy dostęp do usługi – oto co daje Orange w cośrodowej akcji dla użytkowników aplikacji operatora. Od dziś na klientów czeka możliwość przetestowania usługi „Gdzie Jest Dziecko”.

Tydzień temu operator rozdawał w swojej akcji „Środy z Mój Orange” darmowy internet, dając do wykorzystania paczkę 7 GB. Tym razem, w pierwszą środę w nowym roku, Pomarańczowi wracają do formuły testów płatnych usług. Od dziś można aktywować darmowy, dwumiesięczny dostęp do usługi „Gdzie Jest Dziecko”, która pozwala objąć opieka najmłodszych lub najstarszych członków rodziny.

Pozapromocyjna cena usługi „Gdzie Jest Dziecko” w oferowanej wersji Standard wynosi 9,99 zł i taka też dodatkowa kwota pojawi się na fakturze po zakończeniu darmowego okresu. Z usługi można jednak zrezygnować w dowolnym momencie, a operator obiecuje, że przed zakończeniem bezpłatnych testów przyśle jeszcze powiadomienie.

Oferta skierowana jest do abonamentowych klientów Orange. Można z niej skorzystać, logując się do aplikacji „Mój Orange” i potwierdzając chęć otrzymania prezentu w zakładce „Dla Ciebie”. Bonus będzie tam dostępny do przyszłego wtorku, 11 stycznia.

Gdzie Jest Dziecko – nie chodzi tylko o najmłodszych

„Gdzie Jest Dziecko” to usługa, dzięki której można sprawdzać lokalizację członka rodziny za pomocą aplikacji mobilnej. Nie musi to być wcale najmłodsza pociecha, ale też babcia czy dziadek, którzy mają problemy zdrowotne.

Po skonfigurowaniu wszystkich niezbędnych opcji aplikacja będzie pokazywała na mapie położenie telefonu bliskich osób. Usługa pozwala również skorzystać ze specjalnej strony internetowej, a także lokalizacji przez SMS.

Korzystając z usługi, można również wytyczyć strefy, w których najczęściej przebywa bliska osoba. Aby wyznaczyć taki obszar, wystarczy wskazać na mapie konkretne lokalizacje – np. szkołę, dom, pracę czy przychodnię lekarską. Za pośrednictwem aplikacji można otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy bliski opuści strefę, a także wtedy, gdy pojawi się na jej terenie.

W wersji Standard tej usługi klient będzie mógł ustalać lokalizację dwóch numerów telefonu i wyznaczyć dla nich jedną strefę.

