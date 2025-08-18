Korzystasz z Orange Flex? W nocy będzie przerwa
Orange poinformował o planowanych pracach serwisowych. W ich trakcie użytkownicy z niektórych usług nie skorzystają.
Tej nocy użytkowników systemu Orange Flex czeka przerwa techniczna. W jej trakcie nie będzie można korzystać z aplikacji ani czatu. Taki stan potrwa kilka godzin.
Krótka przerwa w działaniu Flexa
Pomarańczowy operator zaplanował prace techniczne w nocy z 18 na 19 sierpnia 2025 roku. W godzinach od 1:00 do 5:00 aplikacja Orange Flex oraz czat będą niedostępne. Po zakończeniu przerwy wszystkie funkcje wrócą do normalnego działania.
W czasie prac nie będzie można między innymi zarządzać swoim planem, aktywować dodatkowych usług czy kontaktować się przez czat w aplikacji. Sama sieć komórkowa będzie działać normalnie, więc użytkownicy nadal będą mogli wykonywać połączenia, wysyłać SMS-y i korzystać z Internetu.