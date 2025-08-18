Orange daje bezpłatną ochronę. Są też nowe okazje na smartfony
Orange ogłosił dziś nowe promocje dla indywidualnych klientów abonamentowych, ale nie zapomniał też o ofercie w planach dla firm. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z darmowej usługi chroniącej przed cyberatakami, są też okazje na światłowód i smartfony.
Orange sypnął dziś nowymi promocjami na powrót do szkoły i na uczelnię, ale ma też w zanadrzu powakacyjną ofertę dla firm. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na mobilne Plany Firmowe, otrzymają bezpłatną ochronę przed cyberatakami. Usługa CyberTarcza dla firm zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z internetu m.in. blokując podejrzane strony.
Tak jak na klientów indywidualnych, również na przedsiębiorców czeka oferta obniżająca cenę internetu. To 12 miesięcy bez opłat za światłowód do 8 Gb/s, nawet z 5 usługami dodatkowymi w cenie abonamentu (m.in. wsparcie informatyczne, stały adres IP, czy hosting danych). Decydując się na Internet Biurowy 5G w opcji z routerem, klienci mogą obniżyć cenę abonamentu nawet o 20 zł + VAT/mies. Oba warianty internetu, w wybranych opcjach, zabezpiecza CyberTarczą za 0 zł.
Przedsiębiorcy mogą także skorzystać z promocji na wybrane smartfony, które są przecenione o 50%. Wśród nich znajdziemy: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, motorola razr 60 5G oraz iPhone 16e 128 GB 5G.
Rusza także kolejna odsłona akcji Cenowe smartfokazje dla firm z nowymi telefonami w atrakcyjnych cenach. To m.in.:
- Samsung Galaxy A26 5G za 18 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym M
- motorola moto g86 power za 25 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym M
- Samsung Galaxy S25 za 69 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym L
- iPhone 16 Pro Max 256 GB za 133 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym XL
Szczegóły ofert znajdują się na orange.pl, w salonach i na infolinii. Promocyjne smartfony dostępne są do wyczerpania zapasów.