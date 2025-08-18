Wiadomości

Orange daje bezpłatną ochronę. Są też nowe okazje na smartfony

Orange ogłosił dziś nowe promocje dla indywidualnych klientów abonamentowych, ale nie zapomniał też o ofercie w planach dla firm. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z darmowej usługi chroniącej przed cyberatakami, są też okazje na światłowód i smartfony.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:54
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange daje bezpłatną ochronę. Są też nowe okazje na smartfony

Orange sypnął dziś nowymi promocjami na powrót do szkoły i na uczelnię, ale ma też w zanadrzu powakacyjną ofertę dla firm. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na mobilne Plany Firmowe, otrzymają bezpłatną ochronę przed cyberatakami. Usługa CyberTarcza dla firm zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z internetu m.in. blokując podejrzane strony.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tak jak na klientów indywidualnych, również na przedsiębiorców czeka oferta obniżająca cenę internetu. To 12 miesięcy bez opłat za światłowód do 8 Gb/s, nawet z 5 usługami dodatkowymi w cenie abonamentu (m.in. wsparcie informatyczne, stały adres IP, czy hosting danych). Decydując się na Internet Biurowy 5G w opcji z routerem, klienci mogą obniżyć cenę abonamentu nawet o 20 zł + VAT/mies. Oba warianty internetu, w wybranych opcjach, zabezpiecza CyberTarczą za 0 zł. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 14 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Głęboka purpura (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 14 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Głęboka purpura (CPO)
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S937
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S937
0 zł
4530.64 zł - najniższa cena
Kup teraz 4530.64 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan błękitny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan błękitny (CPO)
0 zł
4849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4849.99 zł
Advertisement

Przedsiębiorcy mogą także skorzystać z promocji na wybrane smartfony, które są przecenione o 50%. Wśród nich znajdziemy: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, motorola razr 60 5G oraz iPhone 16e 128 GB 5G. 

Rusza także kolejna odsłona akcji Cenowe smartfokazje dla firm z nowymi telefonami w atrakcyjnych cenach. To m.in.: 

  • Samsung Galaxy A26 5G za 18 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym M 
  • motorola moto g86 power za 25 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym M 
  • Samsung Galaxy S25 za 69 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym L 
  • iPhone 16 Pro Max 256 GB za 133 zł + VAT/mies. i 0 zł na start z Planem Firmowym XL 

Szczegóły ofert znajdują się na orange.pl, w salonach i na infolinii. Promocyjne smartfony dostępne są do wyczerpania zapasów.

Image
telepolis
CyberTarcza orange orange dla firm Cenowe smartfokazje dla firm CyberTarcza dla firm
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Blog Orange Polska