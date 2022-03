PLAY NOW i PLAY NOW TV: za darmo kanał informacyjny Ukraina 24

Play za darmo udostępnia w swoich usługach telewizyjnych Ukraina 24 – kanał informacyjny nadawany w języku ukraińskim. To dobra okazja, by być na bieżąco z wydarzeniami.

Operatorzy nie ustają w kolejnych ułatwieniach dla mieszkańców Ukrainy. Play wsparł już ich tańszymi i darmowymi usługami telekomunikacyjnymi, teraz dołącza do tego usługi telewizyjne. Operator udostępnia w PLAY NOW i PLAY NOW TV kanał informacyjny w języku ukraińskim – Ukraina 24, aby ułatwić klientom sieci dostęp do aktualnych informacji.

Śledzenie bieżącej sytuacji w ojczystym języku jest szczególnie istotne dla obywateli Ukrainy, choć na pewno skorzystają na tym też Polacy, obserwujący wojenne wydarzenia. Wcześnie kanał Ukraina 24 udostępniła w podobny sposób Grupa Polsat Plus.

Nowy kanał dostępny jest dla wszystkich klientów Play, bez względu na posiadaną ofertę – zarówno w przypadku osób korzystających z usług abonamentowych, jak i na kartę. Wystarczy zalogować się do serwisu swoim numerem telefonu.

To pierwszy kanał w historii usług telewizyjnych Play, który można oglądać także posiadając oferty na kartę.

PLAY NOW oraz PLAY NOW TV dostępne są przez:

przeglądarkę na stronie internetowej playnow.pl

na stronie internetowej playnow.pl aplikację PLAY NOW na Androida, iOS oraz iPadOS

PLAY NOW na Androida, iOS oraz iPadOS dekoder TV BOX oraz inne urządzenia oparte o system Android TV

oraz inne urządzenia oparte o system Android TV smart TV Samsung i LG wyprodukowane po 2016 roku

Czym jest kanał Ukraina 24?

Główny kanał informacyjny na Ukrainie tworzony przez zespół profesjonalistów i gwiazd dziennikarstwa. Dostarcza najważniejsze informacje przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. W Ukraina 24 liderzy opinii, przedstawiciele administracji rządowej i opozycji odpowiadają na najistotniejsze pytania, komentują wydarzenia w kraju i na świecie.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PLAY