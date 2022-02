Play znosi opłaty roamingowe dla użytkowników Vodafone Ukraine

Play ogłosił zniesienie opłat roamingowych za połączenia dla klientów sieci Vodafone Ukraine. Ma to im pozwolić na łatwiejszy kontakt z bliskimi oraz dostęp do aktualnych informacji.

W trybie natychmiastowym uzgodniliśmy z naszym ukraińskim partnerem zniesienie opłat roamingowych dla jego klientów przebywających na terenie Polski. Oznacza to, że udostępniamy naszą infrastrukturę klientom Vodafone Ukraine samemu ponosząc koszty połączeń i transmisji danych.

– napisał Play w komunikacie

Wczoraj informację o zniesieniu opłat roamingowych za transmisję danych dla użytkowników sieci Vodafone Ukraine podał rzecznik prasowy Orange Polska.

To kolejne wsparcie Play dla Ukraińców

Zniesienie opłat roamingowych to kolejne rozwiązanie, które stanowi pomoc dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do naszego kraju. Play niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rosyjskiej agresji na naszych wschodnich sąsiadów przygotował ofertę ułatwiającą komunikację, obejmującą pakiet darmowych minut i dodatkowych gigabajtów transmisji danych dla obywateli Ukrainy oraz obniżenie stawki za minutę połączenia do Ukrainy o ponad 80%, do 5 gr/min.

Fioletowy operator pomaga obywatelom Ukrainy na terenach przygranicznych, rozdając darmowe startery. W specjalnym trybie działają także fioletowe salony zlokalizowane blisko przejść granicznych. W miejscowościach przy granicy z Ukrainą działa dodatkowy personel, który pomaga w jak najsprawniejszej obsłudze procesu rejestracji kart z użyciem tabletów.

