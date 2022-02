Grupa Polsat Plus rozszerza ofertę o kanał Ukraina 24

Grupa Polsat Plus rozszerzyła swoją ofertę telewizyjną o nowy kanał informacyjny Ukraina 24.

Grupa Polsat Plus poinformowała o włączeniu kanału informacyjnego Ukraina 24 we wszystkich swoich usługach i serwisach. Można go oglądać w usługach telewizyjnych Polsat Box i Netia TV, w Polsat Box Go oraz na portalu Interia.pl.

Kanał Ukraina 24 jest dostępny w Grupie Polsat Plus:

w Polsat Box na pozycji 914: w telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej,

w Polsat Box Go,

w usłudze TV Netii na pozycji 197,

na portalu Interia.pl.

Źródło zdjęć: Giovanni Cancemi / Shutterstock.com, Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat