Mobile Vikings: 1500 GB i pierwszy miesiąc za złotówkę

Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy zdecydują się na zakup karty SIM lub eSIM z nowym numerem lub przeniesieniem obecnego. Aby skorzystać z oferty, należy przy zamówieniu użyć kodu "Festiwal". Zniżka obniżająca cenę do 1 zł dotyczy pierwszego miesiąca w planach Zefir lub Fala. Dodatkowo, na start otrzymujemy pakiet 500 GB danych do wykorzystania w kraju.