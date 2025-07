Zielony Ład z nowym celem. Zostało nam tylko 15 lat

Zielony Ład z nowym celem

Okazuje się, że śruba zostanie nam jeszcze mocniej dokręcona. Nowym celem jest bowiem redukcja emisji dwutlenku węgla aż o 90% do 2040 roku. Sporym pocieszeniem może być to, że odnosi się to do emisji z lat 90., a nie obecnej. Wciąż jednak jest to niezwykle ambitny cel, który musimy osiągnąć w zaledwie 15 lat.