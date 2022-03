Plus: darmowe startery dla obywateli Ukrainy we wszystkich punktach sprzedaży

Plus, który od soboty w strefie przygranicznej rozdaje obywatelom Ukrainy darmowe startery swoich usług, teraz rozszerzył swoją akcję na teren całego kraju. Darmowe startery Plus Na Kartę oraz Plush na Kartę są rozdawane we wszystkich punktach sprzedaży usług Grupy Polsat Plus.

Na każdym starterze jest od razu aktywowany bezpłatny pakiet 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie.

Każdy obywatel Ukrainy, który przyjdzie do punktu sprzedaży Grupy Polsat Plus, może dostać za darmo starter usług na kartę świadczonych przez sieć Plus. Akcja trwa na terenie całego kraju, a do otrzymania startera wystarczy okazanie paszportu Ukrainy.

W punkcie można od razu dokonać rejestracji karty SIM, do czego potrzebny jest paszport lub karta pobytu, oraz aktywacji usług. Każdy starter, który zostanie aktywowany i zarejestrowany na paszport ukraiński, ma dłuższą ważność, zamiast 15 dni - 30 dni i dotyczy to wszystkich starterów w rynku.

Na starterach od samego początku włączony jest jest bezpłatny pakiet 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie, z którego można od razu korzystać.

Można też aktywować pozostałe usługi, które Plus wprowadził dla obywateli Ukrainy, aby ułatwić im kontakt z bliskimi zostawionymi w kraju, w tym darmowy pakiet internetowy 10 GB włączany krótkim kodem *136*11*9999# i zatwierdzany przyciskiem połączenia.

Więcej informacji o pakiecie usług dla obywateli Ukrainy można znaleźć w na stronie:

https://www.plus.pl/news/art-8623-plus-solidarny-z-ukraina-plus

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Plus