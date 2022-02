Plus też bez opłat roamingowych dla klientów Vodafone Ukraine

Plus też poinformował o zniesieniu opłat roamingowych dla przebywających w Polsce klientów sieci Vodafone Ukraine.

Na Ukrainie trwa kolejny dzień wojny, a do naszego kraju przybywa z tego kraju coraz więcej uchodźców. By im ułatwić kontakt z bliskimi, a także dostęp do informacji, telekomy w Polsce przygotowały dla nich specjalną ofertę z darmowymi starterami, pakietami minut na połączenia z Ukrainą czy dodatkowe gigabajty danych. Z kolei użytkownicy sieci Vodafone Ukraine mogą liczyć na darmowy roaming.

Po sieciach Orange i Play, zniesienie opłat roamingowych dla klientów tej ukraińskiej sieci komórkowej ogłosił operator sieci Plus. Dotyczy to zarówno połączeń głosowych, jak i transmisji danych.

W ramach solidarności oraz chęci wsparcia obywateli Ukrainy, Plus znosi opłaty roamingowe dla abonentów Vodafone Ukraina przebywających na terenie Polski. Dzięki temu, użytkownicy tej sieci będą mogli wykonywać bezpłatne połączenia głosowe miedzy Polską a Ukrainą oraz na terenie naszego kraju, a także korzystać z transmisji danych. Brak opłat roamingowych umożliwi także sieci Vodafone Ukraina stworzenie specjalnej oferty dla swoich abonentów przebywających na terenie Polski.

– napisał Plus w komunikacie

