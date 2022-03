T-Mobile znosi opłaty za połączenia do Ukrainy i roaming

T-Mobile Polska solidaryzuje się z Ukrainą i wprowadza nielimitowane rozmowy i SMS-y międzynarodowe do tego kraju oraz darmowy roaming dla wszystkich klientów.

Polski rząd podaje, że od rozpoczęcia ataku Rosji na naszego wschodniego sąsiada, polsko-ukraińską granicę przekroczyło już niemal 400 tysięcy uchodźców. W obliczu trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się osoby przybywające do Polski, T-Mobile Polska postanowił zapewnić im jak najszersze wsparcie i maksymalnie ułatwić komunikację na terenie naszego kraju i z bliskimi, którzy pozostali w Ukrainie.

Zobacz: Orange wraz z T-Mobile wzmocnił zasięg i zwiększył pojemność sieci

Zobacz: W T-Mobile roaming za darmo dla klientów ukraińskich telekomów

Międzynarodowe połączenia do Ukrainy bez limitów

Od 2 marca 2022 roku wszyscy klienci T‑Mobile na kartę, Heyah na kartę, T-Mobile MIX, abonentów indywidualnych i biznesowych z taryfą Magenta Biznes lub Jump proFirma, będą mogli skorzystać z nielimitowanych rozmów międzynarodowe i SMS-ów do Ukrainy.

Użytkownikom ofert T‑Mobile na kartę, Heyah i MIX dostęp do nielimitowanych pakietów zostanie włączony automatycznie i będzie można z niego korzystać do 31 marca tego roku. Osoby korzystające z ofert abonamentowych (indywidualnych i biznesowych) mogą aktywować usługę w jeden z trzech sposobów:

w aplikacji mobilnej Mój T‑Mobile ,

, wysyłając SMS o treści TAK na numer 80008 ,

na numer , za pośrednictwem obsługi klienta pod numerem 602 960 200.

Dla użytkowników ofert na kartę T-Mobile przygotował dodatkowo pakiet 100 bezpłatnych minut na rozmowy w Polsce, by zapewnić wszystkim sprawną komunikację na terenie naszego kraju. Pakiet można aktywować, wysyłając SMS o treści TAK na numer 80405.

Roaming w Ukrainie bez opłat

Od piątku, 4 marca 2022 roku, w magentowej sieci zostaną zniesione opłaty roamingowe dla osób korzystających z kart SIM T‑Mobile na terenie Ukrainy. Nie zapłacą one za połączenia, SMS-y i MMS-y na numery ukraińskie i do Polski. Wszystkim klientom operator uruchomi tę usługę automatycznie.

Użytkownicy taryf na kartę otrzymają dodatkowo darmowe pakiety 3 GB Internetu w roamingu, natomiast klienci abonamentowi (indywidualni i biznesowi) mogą liczyć na niższe stawki za korzystanie z Internetu w roamingu na terenie Ukrainy, które będą obniżone do cen w roamingu UE.

Bezpłatne gigabajty i wydłużona ważność konta

Aby trafiający do Polski obywatele Ukrainy mogli swobodnie korzystać z Internetu w smartfonie, T-Mobile przedłużył możliwość korzystania z bezpłatnych paczek 10 GB Internetu. Klienci abonamentowi indywidualni oraz biznesowi z taryfami Magenta Biznes i Jump proFirma, a także użytkownicy T‑Mobile na kartę i MIX mogą aktywować pakiet 10 GB (ważny na 7 dni w taryfach na kartę i do końca okresu rozliczeniowego w taryfach abonamentowych) w aplikacji Mój T‑Mobile do 31 marca 2022 roku. W przypadku osób korzystających z Heyah na kartę paczkę 10 GB na 30 dni można włączyć za pomocą bezpłatnego SMS-a o treści TAK, wysłanego na numer 80401. Jednocześnie do końca marca T-Mobile będzie automatycznie przedłużać ważność kont Ukraińców korzystających z Heyah na kartę i T-Mobile na kartę o 100 dni.

Darmowe startery dla obywateli Ukrainy w całej Polsce

T-Mobile poinformował, że do tej pory przekazał ponad 100 tysięcy darmowych starterów do bezpłatnej dystrybucji w okolicach przejść granicznych i przygotowuje kolejne zestawy, aby zapewnić ich dostępność w całym kraju.

Nasze darmowe startery Heyah na kartę i T-Mobile na kartę obywatele Ukrainy będą mogli otrzymać w salonach T‑Mobile w całej Polsce na podstawie dowolnego dokumentu tożsamości. Karty SIM będą także dostępne bezpłatnie w sklepach sieci Żabka, Biedronka, RUCH, Kolporter i InMedio. Na starterach zostały skonfigurowane nielimitowane połączenia do Ukrainy, można na nich uruchomić także bezpłatne pakiety gigabajtów i rozmów w Polsce, a ważność konta wynosi 100 dni.

– napisał T-Mobile w komunikacie

Zobacz: Ukraina wyłączyła roaming dla rosyjskich sieci

Zobacz: Ukraina apeluje: odłączcie rosyjskich operatorów od roamingu w UE

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstoc

Źródło tekstu: T-Mobile