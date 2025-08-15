Nie wysyłaj gorących fotek przez Wiadomości Google

Google postanowiło rozwiązać ten problem. Otóż w aplikacji Wiadomości ma pojawić się nowa funkcja, która rozmazuje zdjęcia o charakterze erotycznym i ostrzega przed ich wyświetleniem, a nawet wysłaniem. Po otrzymaniu tego typu fotografii dostaniemy kilka opcji do wyboru:

Możemy dowiedzieć się, dlaczego takie zdjęcia są szkodliwe

Zablokować numer nadawcy

Przejść do wiadomości bez wyświetlania zdjęcia

Wyświetlić otrzymaną fotografię

Wiadomości Google walczą z nagością

Tu jednak pojawia się pytanie: skąd aplikacja wie, co jest nagim zdjęciem? Ma za to odpowiadać Android System SafetyCore. AI, które wedle zapewnień firmy działa wyłącznie na naszym urządzeniu. Żadne treści nie mają więc nawet przez chwilę znajdować się na serwerach Google.