Nie wysyłaj gorących fotek przez Wiadomości Google

Wysyłanie nagich zdjęć przez komunikatory to nie jest najlepszy pomysł. Zwłaszcza kiedy ich odbiorca nie życzy sobie otrzymywać takich treści.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:01
Nie wysyłaj gorących fotek przez Wiadomości Google

Google postanowiło rozwiązać ten problem. Otóż w aplikacji Wiadomości ma pojawić się nowa funkcja, która rozmazuje zdjęcia o charakterze erotycznym i ostrzega przed ich wyświetleniem, a nawet wysłaniem. Po otrzymaniu tego typu fotografii dostaniemy kilka opcji do wyboru:

  • Możemy dowiedzieć się, dlaczego takie zdjęcia są szkodliwe
  • Zablokować numer nadawcy
  • Przejść do wiadomości bez wyświetlania zdjęcia
  • Wyświetlić otrzymaną fotografię

Wiadomości Google walczą z nagością

Tu jednak pojawia się pytanie: skąd aplikacja wie, co jest nagim zdjęciem? Ma za to odpowiadać Android System SafetyCore. AI, które wedle zapewnień firmy działa wyłącznie na naszym urządzeniu. Żadne treści nie mają więc nawet przez chwilę znajdować się na serwerach Google. 

Warto także dodać, że w przypadku pełnoletnich użytkowników aplikacji opcja ta będzie domyślnie wyłączona. Można ją będzie jednak uruchomić w ustawieniach aplikacji. Pozostaje mieć nadzieję, że poradzi sobie dobrze z rozpoznawaniem treści. Sytuacja, w której niewinne zdjęcie zostałoby ocenzurowane i odrzucone przez odbiorcę, mogłaby spowodować naprawdę wiele nieprzyjemnych nieporozumień.

Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis
Źródła tekstu: PhoneArena