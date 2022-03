Ukraina wyłączyła roaming dla rosyjskich sieci

Ukraina odcięła rosyjskie sieci komórkowe od roamingu, co utrudnia komunikację rosyjskim żołnierzom. Ci podobno kradną telefony mieszkańcom najechanego państwa.

Dziś jest szósty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wiele państw wprowadziło sankcje na agresora oraz jego obywateli, ale tego typu działania poczyniła również sama Ukraina. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, państwo to wyłączyło roaming dla rosyjskich sieci komórkowych. To utrudnia życie między innymi żołnierzom Federacji Rosyjskiej, którzy znajdują się na terenie Ukrainy. Ci zabierają telefony mieszkańcom najechanego kraju, a za odmowę mogą nawet zabić. Tak się stało z mężczyzną w Berdiańsku, który został zastrzelony za to, że nie chciał oddać swojego telefonu.

Ukraiński regulator telekomunikacyjny apelował również do swojego odpowiednika w Unii Europejskiej (BEREC) oraz państw członkowskich UE, aby te również wyłączyły roaming dla rosyjskich sieci komórkowych.

Tymczasem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała za pośrednictwem serwisu Telegram, że w sieci krąży kolejny fake news:

Drodzy Ukraińcy, dziś rozpowszechnia się nowy fałsz, że „okupanci instalują sprzęt do komunikacji mobilnej, który może zakłócać nasze sieci”. Dalej znajdują się „wskazówki”, jak wybrać odpowiednią sieć. Oficjalnie deklarujemy: lepiej, aby okupanci postawili świece zamiast sprzętu.

