Ukraina apeluje: odłączcie rosyjskich operatorów od roamingu w UE

Ukraiński regulator telekomunikacyjny zaapelował do swojego unijnego odpowiednika o odcięcie rosyjskich operatorów telekomunikacyjnych od roamingu na terenie UE.

W czwartek, 24 lutego 2022 roku, wojska Federacji Rosyjskiej najechały terytorium Ukrainy. Od tego czasu ciągle słyszymy o różnych sankcjach nakładanych na kraj rządzony przez Vladimira Putina. Jedną z nich mogłoby być odcięcie rosyjskich operatorów telekomunikacyjnych od roamingu w Unii Europejskiej. Taki apel, wystosowany przez ukraińskiego regulatora telekomunikacyjnego (NCCIR, National Commission for the State Regulation of Communications and Informatization) do szefa Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC, Body of European Regulators for Electronic Communications) Annemarie Sipksa, pojawił się w serwisie Telegram.

Ze słów szefa NCCIR wynika, że takie działanie w panującej obecnie cyfrowej erze byłoby prawdopodobnie najlepszą odpowiedzią na czołgi i pociski.

W celu ochrony Ukrainy, Europy i całego demokratycznego świata oraz pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności, wzywam pana, jako dyrektora BEREK, wraz z krajowymi organami regulacyjnymi państw członkowskich UE, do podjęcia środków mających na celu zablokowanie rosyjskich usług roamingu i roamingu dla rosyjskich dostawców usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej.

– czytamy w apelu NCCIR

W komunikacie zwrócono uwagę na fakt, że Ukraina jest wielkim krajem europejskim, a wojna na Ukrainie oznacza wojnę w Europie.

Nasz kraj walczy o wszystkich Europejczyków i potrzebujemy silnego wsparcia UE.

