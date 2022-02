Rosja dostała w zęby. Grupa Anonymous dotrzymuje słowa

Grupa Anonymous w piątkowy poranek zapowiadała, że w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zamierza w miarę możliwości nękać rosyjską infrastrukturę sieciową. Crackerzy dotrzymali słowa, a po serii ataków DDoS, m.in. na medialną tubę propagandową Russia Today, nadszedł czas na uderzenie bardziej spektakularne i dotkliwe zarazem.

Łupem samozwańczych mścicieli padła oficjalna witryna Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, a dokładniej rzecz ujmując, należąca do niej baza danych – poinformowano na Twitterze na jednym z wiarygodnych profili Anonymous.

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |.



You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV