Indie z przytupem wchodzą w półprzewodniki. Będzie 10 nowych fabryk

Indie od zawsze miały pewien kompleks. Kraj równie ludny jak Chiny, ale dużo od nich biedniejszy i mniej znaczący właściwie w każdym aspekcie. Wielokrotnie ludniejszy od USA, ale tak samo niezbyt mogący się z nimi równać. Indie nigdy nie uważały się za kraj, który trzeba zapisywać do jakiejś geopolitycznej drużyny i dlatego zależnie od aspektu sprzymierza się z dowolną z nich. Kraj ten zawsze uważał, że należy mu się miejsce co najmniej równe dwóm największym mocarstwom.

Indie będą ważne na mapie półprzewodników

To też powód bardzo ambitnych kroków ze strony rządu w Nowym Delhi. W Indiach powstaje 10 nowych fabryk z segmentu półprzewodników. Niedawno zresztą zatwierdzono cztery nowe, które będą znajdować się w stanach Pendżab, Orisa i Andhra Pradesh. Największym projektem jest jednak placówka w Assamie należąca do koncernu Tata.