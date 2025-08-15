Sprzęt

Honor dyszy w kark Samsungowi. Szykuje się wielka bitwa o Europę

Samsung jeszcze niedawno był absolutnym królem europejskiego rynku składaków. Nie tak dawno składany smartfon w Europie był właściwie synonimem Samsunga. To się jednak zmieniło. Teraz Koreańczycy stoją przed widmem utraty pozycji lidera na Starym Kontynencie.

Honor kontra Samsung. Już w tym miesiącu

W Chinach na rynku składanych telefonów rządzi Huawei, ale w Europie palma pierwszeństwa należała do koreańskiego Samsunga. Jeszcze w 2022 miał on 98% tutejszego rynku składaków. Był to praktycznie monopol. Jednak już w 2023 udział w rynkowym torcie spadł do 73%. W 2024 Samsung ma już jedynie 50% rynku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na drugiej pozycji znajduje się chiński Honor, który ma 34% rynku. Tak naprawdę  jesteśmy teraz świadkami walki między tymi dwoma producentami. Na trzecim miejscu jest bowiem Google mający 9% rynkowego tortu. Na dalszych pozycjach są Oppo i Tecno z 4% i 2%. Już niedługo będziemy świadkami bitwy pomiędzy Honorem Magic V5 i Samsungiem Z Fold7. 

Rynek składaków nie jest duży. Szacuje się, że w 2028 sprzedawane będą w Europie 4 miliony takich urządzeń. Jest to jednak rynek wysokomarżowy, a co za tym idzie - bardzo atrakcyjny dla producentów.

 

