Szykuje się niezwykle szybka premiera podstawowego iPada. Apple chyba żałuje

Tegoroczna premiera podstawowego iPada to spore rozczarowanie. Owszem, najniższy wariant ma więcej pamięci, w środku znajdziemy 2 GB RAM więcej, oraz zastosowano szybszy procesor. To jednak byłoby na tyle.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:44
Nic więc dziwnego, że najnowszy iPad raczej nie zachęcił zbyt wielu osób do przejścia z urządzenia wcześniejszej generacji, która zadebiutowała w 2022 roku. Z drugiej strony jeśli ktoś obecnie planuje zakup iPada, lub przesiadkę z jeszcze starszej wersji, to ten najnowszy. 11-generacji jest oczywistym wyborem. Apple ma jednak inny problem.

Nowy iPad już w przyszłym roku

Chodzi tu o to, że najnowszy iPad nie spełnia wymagań Apple Intelligence. Brakuje mu i wspieranego procesora i RAM-u. I chociaż z perspektywy klienta w Polsce nie ma to najmniejszego znaczenia, tak dla Apple, które chce rozpropagować swoje AI tam, gdzie jest ono dostępne, podstawowy iPad okazał się strzałem w stopę.

Dlatego też wedle doniesień iPad 12-generacji ma zadebiutować już na wiosnę 2026 roku. Jeśli chodzi o zmiany, to ma się w nim pojawić układ Apple A18, oraz 8 GB RAM. Mowa więc o parametrach typowych dla iPhone 16. Co ciekawe informacje dotyczące prac nad takim urządzeniem pochodzą z wycieku kodu źródłowego Apple. Tym samym jedyną kwestią pochodzącą z nieoficjalnych źródeł jest data premiery tego urządzenia.

A jeśli mimo to sceptycznie podchodzisz do takich doniesień i planujesz zakup iPada 11-generacji, to dziś możesz go dostać taniej. 

