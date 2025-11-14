256 GB RAM w każdym komputerze? Już niedługo będzie to możliwe

Chociaż moduły RAM są obecnie rekordowo drogie i nie zanosi się na to, aby sytuacja ta miała się szybko zmienić, to producenci nie przerywają prac nad nowościami. ADATA we współpracy z MSI potwierdziła, że testy pierwszego na świecie modelu DDR5 CUDIMM typu 4-rank zakończyły się pozytywnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Data premiery i sugerowana cena nie zostały zdradzone

Co to oznacza? Dotychczasowe rozwiązania były dostępne tylko w formie single i dual rank, osiągając maksymalnie 64 GB per moduł. Wprowadzenie konstrukcji 4-rank pozwala więc zwiększyć ten limit do 128 GB per moduł, lub do 256 GB na zestaw. Innymi słowy dotychczas typowo serwerowe parametry będą dostępne w domowych PC.

Warto zauważyć, że większe upakowanie kości na PCB mocniej obciąża magistralę pamięci w komputerze. Oznacza to, że mamy do czynienia z niższą wydajnością. W tym konkretnym przypadku ADATA testowała moduły 5600 MT/s, co może się wydawać dość wolną propozycją przy dostępności rozwiązań 8000-8400 MT/s.

Są jednak zastosowania, gdzie pojemność jest ważniejsza od transferów. Opisywane pamięci RAM sprawdzą się w niewielkich stacjach roboczych pracujących przy dużych obciążeniach, zwłaszcza związanych z AI, obróbką treści wideo w wysokiej rozdzielczości czy analizą dużych zbiorów danych.