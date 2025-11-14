256 GB RAM w każdym komputerze? Już niedługo będzie to możliwe
W większości domowych maszyn nadal dominuje 16 GB pamięci RAM, ale coraz częściej widzi się 32 GB. Jednak dla wielu osób to wciąż zbyt mało.
Chociaż moduły RAM są obecnie rekordowo drogie i nie zanosi się na to, aby sytuacja ta miała się szybko zmienić, to producenci nie przerywają prac nad nowościami. ADATA we współpracy z MSI potwierdziła, że testy pierwszego na świecie modelu DDR5 CUDIMM typu 4-rank zakończyły się pozytywnie.
Data premiery i sugerowana cena nie zostały zdradzone
Co to oznacza? Dotychczasowe rozwiązania były dostępne tylko w formie single i dual rank, osiągając maksymalnie 64 GB per moduł. Wprowadzenie konstrukcji 4-rank pozwala więc zwiększyć ten limit do 128 GB per moduł, lub do 256 GB na zestaw. Innymi słowy dotychczas typowo serwerowe parametry będą dostępne w domowych PC.
Warto zauważyć, że większe upakowanie kości na PCB mocniej obciąża magistralę pamięci w komputerze. Oznacza to, że mamy do czynienia z niższą wydajnością. W tym konkretnym przypadku ADATA testowała moduły 5600 MT/s, co może się wydawać dość wolną propozycją przy dostępności rozwiązań 8000-8400 MT/s.
Są jednak zastosowania, gdzie pojemność jest ważniejsza od transferów. Opisywane pamięci RAM sprawdzą się w niewielkich stacjach roboczych pracujących przy dużych obciążeniach, zwłaszcza związanych z AI, obróbką treści wideo w wysokiej rozdzielczości czy analizą dużych zbiorów danych.
Dokładne parametry (opóźnienia, napięcia, temperatury), data dostępności czy cena nie zostały zdradzone. Wiemy tylko, że testy przeprowadzono na platformie Intel Z890. Więcej dowiemy się zapewne już niedługo, na styczniowych targach CES 2026 w Las Vegas (USA).