Aplikacje

Wiadomości Google z genialną nowością. Koniec ignorowania na czacie

Google po cichu wprowadza ważną nowość do swojej aplikacji Wiadomości. To funkcja, na którą wielu czekało od bardzo dawna.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:15
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wiadomości Google z genialną nowością. Koniec ignorowania na czacie

Wzmianki w czatach grupowych

Użytkownicy Wiadomości Google wreszcie doczekają się wzmianek, znanych jako "@mentions". Kilku uczestników programu beta aplikacji zauważyło nową funkcję. Działa ona dokładnie tak, jak można się spodziewać, czyli podobnie do WhatsAppa czy Telegramu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wystarczy wpisać symbol "@" w oknie czatu grupowego. Aplikacja natychmiast wyświetli listę kontaktów z danej rozmowy. Po stuknięciu w nazwisko, osoba zostanie oznaczona. Co ciekawe, przed wysłaniem będzie można jeszcze edytować wyświetlaną nazwę oznaczonej osoby.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/128GB 6.3" 120Hz Porcelanowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/128GB 6.3" 120Hz Porcelanowy
0 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199.99 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 5G 12/128GB 6.3" 120Hz Limonkowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10 5G 12/128GB 6.3" 120Hz Limonkowy
0 zł
3199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199.99 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Księżycowy szary
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Księżycowy szary
0 zł
4699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699.99 zł
Advertisement

Najważniejsza zaleta? Koniec z wymówkami

Prawdziwa moc tej funkcji tkwi w powiadomieniach. Oznaczona osoba dostanie alert o wiadomości nawet wtedy, gdy całkowicie wyciszyła dany czat grupowy. To idealny sposób, aby zwrócić czyjąś uwagę na coś naprawdę ważnego. Koniec z wysyłaniem prywatnych wiadomości z przypomnieniem: "Hej, zobacz, co napisałem na grupie".

Osoba, która zostanie oznaczona, zobaczy też specjalny symbol "@" przy tej rozmowie na swojej liście czatów. Od razu będzie wiedziała, że ktoś woła ją "do tablicy".

Wiadomości Google z genialną nowością. Koniec ignorowania na czacie

Google wreszcie nadrabia zaległości

Jeden z użytkowników Reddita potwierdził działanie nowości. Została ona zauważona w wersji beta aplikacji o numerze 20251103_00_RC00. Na razie widzą ją tylko wybrani testerzy, więc Google zapewne zbiera jeszcze opinie.

Trzeba też pamiętać o jednym ważnym szczególe. Nowe wzmianki działają wyłącznie w czatach RCS. Nie skorzystamy z nich w starych, dobrych SMS-ach.

Użytkownicy Androida długo czekali na tę opcję. Wiele osób komentuje doniesienia krótko: Najwyższy czas!. Konkurencyjne aplikacje, jak WhatsApp, Messenger czy Telegram, mają wzmianki od lat. Ten ruch pokazuje, że Google traktuje RCS bardzo poważnie i chce, by Wiadomości stały się pełnoprawnym, nowoczesnym komunikatorem, a nie tylko zastępstwem dla SMS-ów.

Google Pixel 10
0 opinii
Google Pixel 10

Google Pixel 10
0 opinii
Ekran 6.30" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor -
Aparat 48 Mpix
Bateria 4970mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Google Pixel 10: jest lepszy, ale nie wszystko się udało (test)

Google Pixel 10 Pro
12 opinii
Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro
12 opinii
Ekran 6.30" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor -
Aparat 50 Mpix
Bateria 4870mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Google Pixel 10 Pro – genialny, ale nie bez wad (test)

Google Pixel 10 w Media Expert
Google Pixel 10 Pro w Media Expert
Google Pixel 10 Pro XL w Media Expert
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, aniruddhdodiya / Reddit
Źródła tekstu: aniruddhdodiya / Reddit, Android Headlines, Phone Arena