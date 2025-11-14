Wiadomości Google z genialną nowością. Koniec ignorowania na czacie

Wzmianki w czatach grupowych

Użytkownicy Wiadomości Google wreszcie doczekają się wzmianek, znanych jako "@mentions". Kilku uczestników programu beta aplikacji zauważyło nową funkcję. Działa ona dokładnie tak, jak można się spodziewać, czyli podobnie do WhatsAppa czy Telegramu.

Wystarczy wpisać symbol "@" w oknie czatu grupowego. Aplikacja natychmiast wyświetli listę kontaktów z danej rozmowy. Po stuknięciu w nazwisko, osoba zostanie oznaczona. Co ciekawe, przed wysłaniem będzie można jeszcze edytować wyświetlaną nazwę oznaczonej osoby.

Najważniejsza zaleta? Koniec z wymówkami

Prawdziwa moc tej funkcji tkwi w powiadomieniach. Oznaczona osoba dostanie alert o wiadomości nawet wtedy, gdy całkowicie wyciszyła dany czat grupowy. To idealny sposób, aby zwrócić czyjąś uwagę na coś naprawdę ważnego. Koniec z wysyłaniem prywatnych wiadomości z przypomnieniem: "Hej, zobacz, co napisałem na grupie".

Osoba, która zostanie oznaczona, zobaczy też specjalny symbol "@" przy tej rozmowie na swojej liście czatów. Od razu będzie wiedziała, że ktoś woła ją "do tablicy".

Google wreszcie nadrabia zaległości

Jeden z użytkowników Reddita potwierdził działanie nowości. Została ona zauważona w wersji beta aplikacji o numerze 20251103_00_RC00. Na razie widzą ją tylko wybrani testerzy, więc Google zapewne zbiera jeszcze opinie.

Trzeba też pamiętać o jednym ważnym szczególe. Nowe wzmianki działają wyłącznie w czatach RCS. Nie skorzystamy z nich w starych, dobrych SMS-ach.

Użytkownicy Androida długo czekali na tę opcję. Wiele osób komentuje doniesienia krótko: Najwyższy czas!. Konkurencyjne aplikacje, jak WhatsApp, Messenger czy Telegram, mają wzmianki od lat. Ten ruch pokazuje, że Google traktuje RCS bardzo poważnie i chce, by Wiadomości stały się pełnoprawnym, nowoczesnym komunikatorem, a nie tylko zastępstwem dla SMS-ów.

