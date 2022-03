Orange: dodatkowe stacje bazowe i darmowe Wi-Fi na granicy

Orange kontynuuje działania związane ze wzmocnieniem swojej sieci mobilnej w rejonie granicy z Ukrainą. Operator uruchomił też darmowe Wi-Fi, wciąż rozdaje startery i pomaga w ich rejestracji.

Niemal od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski zaczęła napływać fala uchodźców, a na granicy pojawiły się dodatkowe służby i wolontariusze. To spowodowało nadmierne obciążenie sieci komórkowych i utrudniało komunikację.

Operatorzy starają się temu zaradzić. Orange już wcześniej informował o wzmocnieniu sieci w rejonie przygranicznym. Dziś pochwalił się kolejnymi działaniami.

Jak podaje Orange, od tygodnia ruch polsko-ukraiński w pomarańczowej sieci jest ogromny – z internetu i połączeń głosowych codziennie korzystają dziesiątki tysięcy ludzi, w tym służby państwowe i organizacje humanitarne.

Operator zapewnia, że jego ekipy techniczne pracują 24 godziny na dobę, aby łączność była jak najlepsza. Wspólnie z T-Mobile, w ramach współpracy w spółce NetWorks!, Pomarańczowi uruchomili dodatkowe mobilne stacje bazowe, które pomagają obsłużyć wzmożony ruch w rejonie granicy polsko-ukraińskiej. Pierwsze z nich działają w Medyce i Horodle. Kolejne stają w innych miejscach przy granicy. Działania koordynowane są z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Orange: darmowe Wi-Fi i startery

Orange udostępnił też bezpłatne sieci Wi-Fi w punkach recepcyjnych w Korczowej, Dołhobyczowie, Lubyczy Królewskiej, Medyce, Horodle i Przemyślu. W planach są kolejne. Ma to pozwolić jeszcze sprawniej i szybciej pomagać uchodźcom.

Na przejściach granicznych, na dworcu w Przemyślu i warszawskim Dworcu Zachodnim Orange cały czas rozdaje darmowe startery i pomaga obywatelom Ukrainy w przeprowadzeniu ich obowiązkowej rejestracji, aby można było od razu korzystać z usług.

Na każdej z tych kart – po zarejestrowaniu na podstawie paszportu lub karty pobytu osoby narodowości ukraińskiej – jest miesiąc bezpłatnych połączeń w Polsce (minuty, SMS, MMS), 100 minut do Ukrainy i 30 GB internetu.

Tylko w ostatni weekend, od piątku do niedzieli, Orange rozdał i uruchomił na granicy ponad 25 tys. takich starterów. Łącznie od początku wojny to już ok. 55 tys. sztuk.

